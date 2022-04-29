Саратов, 29 апреля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Саратовскую область за все время реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, переехали жить и работать более 29 тыс. человек. Как сообщает минтруда и соцзащиты области, среди участников программы преобладают люди в возрасте 25-35 лет с высшим и средним образованием, опытом работы, знающие русский язык.

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С начала года в региона переехал жить и работать 401 участник программы, в трудоспособном возрасте находятся 275 человек, из них успешно трудоустроены 186 человек.

На каждого члена семьи участника программы предоставляется единовременная финансовая поддержка в размере 8 тыс. рублей. Также по линии ГУ МВД России по Саратовской области осуществляется выплата подъемных, компенсация за проезд и провоз личного имущества. Всем пребывающим соотечественникам областные центры занятости оказывают содействие в трудоустройстве на местах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с момента начала действия государственной программы по переселению соотечественников (с 2006 года) в Россию переехало свыше 1 млн человек.

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