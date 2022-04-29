29 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что киевский режим не признает результаты референдумов, которые пройдут на освобожденных от украинских нацистов территориях.

Мирослава Романенко, , 17:13 — REGNUM Киевский режим не признает результаты референдумов, которые пройдут на освобожденных от украинских нацистов территориях. Об этом 28 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил на брифинге после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Решение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина всё равно не будет это признавать», — приводит слова Зеленского ИА Красная Весна.

Заявление украинского лидера обсудили читатели телеграм-канала «Денацификация UA». Многие из участников обсуждения сошлись на том, что никого мнение киевского режима относительно референдумов не интересует. Иные также задались вопросом о том, как долго просуществует Украина и будет ли такая страна в будущем.

Читайте также: Сеть: «Добро пожаловать!» — Херсонская область переходит в рублевую зону

«Украина не будет признавать референдумы на территориях, которые не контролируются Киевом, заявил Зеленский. Его мнение будет интересовать в последнюю очередь», — прокомментировал слова украинского президента автор телеграм-канала «Денацификация UA».

«После референдумов от Украины Киев один останется», — с сарказмом отметил Ronald T.

«Не останется и его, а если и будет, то сидеть там Зеленский уже не будет точно», — ответила ему (Ronald T.) Диана.

Владимир Зеленский president.gov.ua

«Значит, забираем без референдума», — с юмором добавила Yulia.

«А его мнение кто-то будет признавать?» — недоумевает Андрей.

«Зеленский, езжай в Лондон. Живи с этим до конца жизни», — не без сарказма отреагировал Rinat Э.

«И что с этого? Его непризнание ничего не меняет вообще», — написала Юлия.

«Ну как так-то? Мы-то ждали, что признает. Что-то пошло не так. Что же теперь делать…» — пошутил Дмитрий К.

«Он еще не в курсе, наверное, что он последний президент Украины», — добавил Rusl.

«Кто его будет спрашивать?! Вместе с Порохом (Порошенко. — М. Р.) проспали страну, а теперь что-то там пытаются сопротивляться… Куда же вы денетесь, признаете», — пишет Pashka.

«Зелебоба (Зеленский. — М. Р.), … [езжай] ты в свой Лондон. Продал свою страну за фантики», — отреагировал Mistral.

«Какая такая Украина?» — с сарказмом спросила Татьяна.

«Если хотят, пусть проводят референдумы. Понятно, что Запад и Украина их не признают. А когда Запад был лоялен к России?.. Они Крым-то до сих пор не признали, хотя там тоже референдум прошел строго в соответствии с международным правом, а все аргументы Украины о противозаконности неубедительны», — написал L. E. V.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином president.gov.ua

«Он реально думает, что его кто-то будет спрашивать», — смеется Ирина Д.

«Шутки всё хуже у него. Этот сломался. Несите другого», — иронизирует Andrew B.

«Скоро Украины не будет!!! Поэтому это никого не интересует!!!» — добавила Оля.

«Правильно, как Украина может что-то признавать или не признавать на территории России…» — с сарказмом отметила Дарья.

«Вообще, Зеленский жёсткий мужик. Никто телефон его не знает? Диван, думаю, дома поменять. Хочу заручиться одобрением. Во избежание, так сказать», — с сарказмом добавил Леонид С.

«А сама Украина будет вообще-то???» — подытожил VAL.

Читайте также: Сеть: «Декоммунизация!» — Херсонская область не вернется под контроль Киева