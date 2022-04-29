Латвийский посол заявил, что в Риге не рады санкциям против РФ
Москва, 29 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Латвия не рада европейским санкциям против России, заявил посол этой страны в Москве Марис Риекстиньш.
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Латвия
«Почему мы не рады вот тому, что санкции нужны? Потому что Латвия — непосредственный сосед Российской Федерации», — сказал посол в эфире телеканала RTVI.
По его словам, Латвия будет иметь позитивное самочувствие и перспективы, если отношения между Западом и России будут прагматичными. При этом ответил, что несмотря на желание выстроить позитивные отношения, Рига не может «поступаться принципами».