Москва, 29 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Латвия не рада европейским санкциям против России, заявил посол этой страны в Москве Марис Риекстиньш.

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«Почему мы не рады вот тому, что санкции нужны? Потому что Латвия — непосредственный сосед Российской Федерации», — сказал посол в эфире телеканала RTVI.

По его словам, Латвия будет иметь позитивное самочувствие и перспективы, если отношения между Западом и России будут прагматичными. При этом ответил, что несмотря на желание выстроить позитивные отношения, Рига не может «поступаться принципами».