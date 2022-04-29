Тамбов, 29 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

29 апреля выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом – на три меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 115 тыс. 362 случая заражения.

После выздоровления выписаны 110 тыс. 559 пациентов, в том числе 135 – за последние сутки.

За весь период скончались 2385 человек. Подтвержден один новый летальный случай.