Варшава, , 15:41 — REGNUM Чехия не собирается следовать требованию России и платить за поставки природного газа рублями. Об этом чешский премьер-министр Пётр Фиала заявил 29 апреля журналистам в Варшаве.

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По его словам, ошибку совершают страны и компании, которые поддаются на «шантаж» России. Это нарушает санкции и это опасно.

«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России», — заявил Фиала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Чехии и глава Союза отопителей Мирек Тополанек заявил, что быстро найти других поставщиков газа не получится, если Россия прекратит поставки.

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