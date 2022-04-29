Москва, 29 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В настоящее время предложение в российской экономике сжимается быстрее спроса. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Особенность текущей ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создаёт инфляционное давление в настоящее время», — заявила Набиуллина.

«Разрыв технологических производственных и логистических цепочек, остановка деятельности некоторых иностранных компаний приводит к уменьшению ассортимента и доступности многих потребительских товаров. Один из наиболее характерных примеров — автомобильная промышленность», — указала председатель Банка России.

При этом серьёзные проблемы испытывают компании, «применявшие зарубежное сырьё или комплектующие, запасы которых постепенно заканчиваются», отметила она.

«Вопрос в том, насколько трудности эти будут временными, как быстро бизнесу удастся найти новых поставщиков и заменить выбывшие из производственной цепи звенья», — подчеркнула она.