Нейпьидо, 29 апреля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Переговоры с Россией по поводу поставок республике российского топлива ведут власти Мьянмы. Об этом 29 апреля сообщает агентство Bloomberg.

ReflectedSerendipity Мьянма

По данным источника, правительство Мьянмы намерено с помощью этого улучшить ситуацию с отключением электричества в стране.

«Чтобы убедиться, что мы можем импортировать достаточное количество топлива по разумной цене, мы ведем переговоры с Россией и некоторыми другими странами», — сказал представитель Государственного административного совета Мьянмы Зо Мин Тун, добавив, что власти страны хотят уже в июне с помощью таких поставок увидеть подвижки в решении проблемы с электроэнергией и полностью решить ее во втором полугодии 2022 года.

Также он уточнил, что ранее Мьянма была вынуждена остановить работу некоторых электростанций из-за резкого роста цен на сжиженный природный газ и отметил, что работа линий электропередачи была нарушена вооруженными антиправительственными группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская сторона предложила Индии использовать в качестве оплаты за поставки нефти доллары или евро, а остальную часть торговли между двумя странами вести в рублях и рупиях.