Париж, , 15:36 — REGNUM Глава агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex), Фабрис Лежери подал прошение об уходе из европейского агентства, которое должно быть рассмотрено советом директоров 29 апреля, сообщает Le Parisien.

Штаб-квартира Frontex Adrian Grycuk

«Я могу подтвердить, что Фабрис Лежери подал прошение об отставке совету директоров, и это открывает возможность для нового начала для Frontex», — заявил в Берлине представитель правительства Германии.

Исполнительный директор Frontex с 2015 года Фабрис Лежери стал мишенью отчета, в котором его обвиняют в «несоблюдении процедур, проявлении нелояльности по отношению к ЕС и плохом управлении».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр отметила «сильную волну возвращений на Украину» в последние недели.

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