Париж, 29 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Глава агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex), Фабрис Лежери подал прошение об уходе из европейского агентства, которое должно быть рассмотрено советом директоров 29 апреля, сообщает Le Parisien.

Adrian Grycuk Штаб-квартира Frontex

«Я могу подтвердить, что Фабрис Лежери подал прошение об отставке совету директоров, и это открывает возможность для нового начала для Frontex», — заявил в Берлине представитель правительства Германии.

Исполнительный директор Frontex с 2015 года Фабрис Лежери стал мишенью отчета, в котором его обвиняют в «несоблюдении процедур, проявлении нелояльности по отношению к ЕС и плохом управлении».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр отметила «сильную волну возвращений на Украину» в последние недели.

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