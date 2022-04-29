Москва, 29 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Одной из причин стагфляции в США стали продолжительные коронавирусные локдауны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Падение производства в США сопровождается рекордным за последние 40 лет уровнем инфляции в 7,8%, что свидетельствует о входе американской экономики в состояние идеального стагфляционного шторма, который в последний раз поразил экономику США в 1970-х годах, — сказал Ильинский. — Основной причиной стагфляции в США является негативный шок агрегированного предложения в экономике из-за «зеленой» повестки, политики количественного смягчения в США и ЕС, продолжительных COVID-19-локдаунов в фабрике мира Китае и жестких экономических санкций коллективного Запада, направленных против России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, что одной из причин экономического спада в США стало снижение инвестиций в основной капитал.