Кострома, 29 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Свердловский районный суд обязал «Росгосстрах» возместить ущерб за гибель 14 лосей на костромских дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Костромского областного суда.

Анастасия Дубрава ИА REGNUM Лось Агат

Согласно законодательству, возмещать причинённый «объекту животного мира» вред во время ДТП государству должны либо автовладельцы, либо страховые компании, с которыми они заключили договора.

В период с января по апрель текущего года суд рассмотрел 14 исков департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области к «Росгосстраху». Ранее орган исполнительной власти присылал в страховую компанию заявления о возмещении ущерба, но в каждом из случаев получил отказ. «Росгосстрах» требовал копию паспорта директора департамента Андрея Беляева, чтобы проверить, имеет ли он право на выплаты.

Суд счёт требование компании незаконным. Он разъяснил, что приобретателем выгоды в данном случае является юридическое лицо – департамент. В связи с этим документальному подтверждению подлежат только полномочия его руководителя, но никак не его личные данные.

В итоге суд обязал компанию выплатить по 80 тысяч рублей за каждое погибшее животное. Три решения вступили в законную силу, остальные пока не обжаловались ответчиком.