Москва, , 15:34 — REGNUM Одной из причин экономического спада в США стало снижение инвестиций в основной капитал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американская экономика посылает тревожные сигналы миру уже в I квартале – по данным министерства торговли, годовой ВВП США резко снизился, показав минус 1,4%. Результат неожиданный даже для американских аналитиков, которые единодушно говорили об ожидаемом росте в 1%. Причиной этому стало снижение инвестиций в основной капитал, сокращение расходов на оборону на 8,5% и рекордный дефицит торгового баланса», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спад реального ВВП США в I квартале 2022 года составил 1,4%.

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