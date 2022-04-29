Москва, 29 апреля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Одной из причин экономического спада в США стало снижение инвестиций в основной капитал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Американская экономика посылает тревожные сигналы миру уже в I квартале – по данным министерства торговли, годовой ВВП США резко снизился, показав минус 1,4%. Результат неожиданный даже для американских аналитиков, которые единодушно говорили об ожидаемом росте в 1%. Причиной этому стало снижение инвестиций в основной капитал, сокращение расходов на оборону на 8,5% и рекордный дефицит торгового баланса», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спад реального ВВП США в I квартале 2022 года составил 1,4%.