Москва, , 15:33 — REGNUM Пока, конечно, рано говорить, но «зигзаг» ВВП США, который сформировался в I квартале 2022 может превратиться в полномасштабный кризис уже к концу 2022 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Уже 81% американцев ощущают проявления кризиса на своих бюджетах, индекс цен вырос на 7% или на 5,2% без учета цен на энергоносители и продовольствие.

Однако и него они (потребительские расходы) и остаются главным двигателем американской экономики.

Пока они немного, но растут (на 0,7%), но, учитывая инфляционные ожидания, и этот драйвер может исчезнуть.

СПГ пока не даёт тех результатов, на которые рассчитывали, промышленная инфляция достигла 20%.

В Европе, которая тесно интегрирована с США, проминфляция уже около 30%. Чистый экспорт вычел 4% из общего роста», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спад реального ВВП США на 1,4% в годовом исчислении зафиксирован в первом квартале 2022 года, заявили в американском министерстве торговли.

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