Манагуа , , 16:02 — REGNUM Правительство Никарагуа приняло решение создать «Музей позора» в здании, ранее являвшемся штаб-квартирой Организации Американских государств. Об этом сообщает новостное агентство La Prensa.

Росарио Мурильо Tavox13

«Объект недвижимости, в котором ранее находилась штаб-квартира ОАГ, в соответствии с законом об экспроприации перейдёт к республике Никарагуа, затем Никарагуанский институт культуры разработает и реализует проект «Музей позора», — говорится в заявлении.

Никарагуа решила покинуть ОАГ и приостановить участие во всех связанных с организацией проектах 24 апреля.

«Мы не станем участвовать ни в одном из подразделений этого дьявольского инструмента, ошибочно названного ОАГ», — пояснила вице-президент республики Росарио Мурильо.

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