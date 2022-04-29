Манагуа , 29 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Правительство Никарагуа приняло решение создать «Музей позора» в здании, ранее являвшемся штаб-квартирой Организации Американских государств. Об этом сообщает новостное агентство La Prensa.

Tavox13 Росарио Мурильо

«Объект недвижимости, в котором ранее находилась штаб-квартира ОАГ, в соответствии с законом об экспроприации перейдёт к республике Никарагуа, затем Никарагуанский институт культуры разработает и реализует проект «Музей позора», — говорится в заявлении.

Никарагуа решила покинуть ОАГ и приостановить участие во всех связанных с организацией проектах 24 апреля.

«Мы не станем участвовать ни в одном из подразделений этого дьявольского инструмента, ошибочно названного ОАГ», — пояснила вице-президент республики Росарио Мурильо.