Москва, 29 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану. Об этом 29 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, глава ведомства напомнил о работе по вопросу Афганистана в разных форматах.

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«В октябре 2021 года собирался «московский формат», который близок по составу участников к встрече, состоявшейся в КНР. Продолжим наше взаимодействие. Открыты к сотрудничеству с США. Существует «тройка», в которую входят США, Россия и Китай, и расширенная «тройка», к ней подключается Пакистан. Не закрываем эту возможность для дальнейшей работы», — подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что сейчас принципиально важно сконцентрироваться на взаимодействии тех, кто может на практике содействовать решению афганских проблем.

«А США и их союзники должны осознать свою финансовую ответственность», — добавил он.

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Лавров обратил внимание на сохраняющееся блокирование резервов афганского центрального банка, которые были заморожены США, выдвигаемых США требованиях и санкциях за шаги Кабула по реформе в сфере образования.

«Вместо того, чтобы объявлять санкции и демонстрировать полное неуважение к пониманию национальных, культурных традиций афганского народа, лучше бы разморозить эти деньги», — указал российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, активы афганского ЦБ на сумму семь миллиардов долларов, находящиеся в США, были заблокированы в феврале 2022 года. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден.

В Белом доме пояснили, что до военного переворота, который произошёл в Афганистане летом прошлого года, на счетах афганского ЦБ было более девяти миллиардов долларов резервов, причём семь из них хранятся в США, остальные — в европейских и азиатских странах. Теперь, после вступления в силу указа Байдена о блокировке активов, деньги поступят на специальный счёт в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.