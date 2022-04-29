Лавров заявил об открытости России к сотрудничеству с США по Афганистану
Москва, 29 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану. Об этом 29 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, глава ведомства напомнил о работе по вопросу Афганистана в разных форматах.
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Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что сейчас принципиально важно сконцентрироваться на взаимодействии тех, кто может на практике содействовать решению афганских проблем.
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Лавров обратил внимание на сохраняющееся блокирование резервов афганского центрального банка, которые были заморожены США, выдвигаемых США требованиях и санкциях за шаги Кабула по реформе в сфере образования.
Как сообщало ИА REGNUM, активы афганского ЦБ на сумму семь миллиардов долларов, находящиеся в США, были заблокированы в феврале 2022 года. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден.
В Белом доме пояснили, что до военного переворота, который произошёл в Афганистане летом прошлого года, на счетах афганского ЦБ было более девяти миллиардов долларов резервов, причём семь из них хранятся в США, остальные — в европейских и азиатских странах. Теперь, после вступления в силу указа Байдена о блокировке активов, деньги поступят на специальный счёт в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.