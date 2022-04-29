Самара, , 15:34 — REGNUM Более 460 тысяч кв. метров жилья введено в эксплуатацию в текущем году в Самарской области. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство жилья Inginstroy.ru

Данный вопрос был рассмотрен на встрече заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в Москве.

Сообщается, что объемы запланированного строительства жилья в текущем году в регионе не уменьшаются, несмотря на некоторые сложности в отрасли в результате введенных экономических санкций.

«Более того, уже введено 466 тысяч квадратных метров», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что свыше четырех тысяч человек были переселены из аварийного фонда, были восстановлены права порядка одной тысячи обманутых дольщиков. 1168 молодых семей получили различные меры поддержки на улучшение жилищных условий, 674 детей-сирот получили квартиры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Самарской области было введено в эксплуатацию свыше 1,8 млн кв. метров жилья. Это на 400 тысяч кв. метров больше, чем в 2020 году.