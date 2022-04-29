Тбилиси, , 19:02 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили осудил последнее заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщает 29 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Алексей Арестович President.gov.ua

Напомним, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что отношение грузинского правительства к Украине — недружественное. Как он отметил, в случае поддержки Украины Грузия получила бы поддержку всего мира, и это историческая возможность для страны.

«Традиционно, как и прежде, правительство и МИД Грузии делают всё возможное, чтобы помочь нашему другу Украине в этот трудный период. Этот процесс был таким, и таким будет продолжаться. К сожалению, подобные заявления наносят большой ущерб двусторонним отношениям, и мы надеемся, что таких заявлений не будет, и, следовательно, это не осложнит такого рода двусторонние отношения. Мы стремимся продолжать работать в этом режиме, как мы это делали, и пытаемся развивать двусторонние отношения, и вызывает сожаление, что распространяются такого рода непонятные заявления, которые только вредят отношениям между странами», — сказал Дарчиашвили.