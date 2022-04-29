Кишинёв, 29 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Газпром продолжит поставлять газ в Молдавию в мае, несмотря на невыполнение молдавской стороной своих обязательств. Об этом 29 апреля сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«ПАО «Газпром» официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года», — написал Чебан.

Других подробностей он не сообщил. Ранее представители руководства Молдавии неоднократно говорили, что Газпром может прекратить поставлять газ в республику уже с 1 мая.

Напомним, по контракту между Газпромом и «Молдовагаз», молдавская сторона обязалась провести до 1 мая аудит многолетнего долга перед российской стороной. По расчётам Газпрома, Молдавия должна выплатить более $700 млн. В Кишинёве не согласны, но не могут найти аудитора, так как все отказываются из-за антироссийских санкций.