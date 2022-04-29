Киев, , 15:28 — REGNUM На Украине планируется ввести специальную маркировку товаров международных компаний, продолжающих деятельность в РФ. Соответствующие нормы разработали депутаты Верховной рады.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из авторов проекта закона, депутат Ярослав Железняк рассказал, что «для связанных с РФ компаний» добавили новые санкции.

«В маркировке и рекламе товаров таких компаний на Украине будет информация о связях с РФ», — написал Железняк в социальной сети.

Кроме того, компании, работающие в России, планируется лишить ряда льгот.