Киев, 29 апреля 2022, 15:28 — REGNUM На Украине планируется ввести специальную маркировку товаров международных компаний, продолжающих деятельность в РФ. Соответствующие нормы разработали депутаты Верховной рады.
Один из авторов проекта закона, депутат Ярослав Железняк рассказал, что «для связанных с РФ компаний» добавили новые санкции.
«В маркировке и рекламе товаров таких компаний на Украине будет информация о связях с РФ», — написал Железняк в социальной сети.
Кроме того, компании, работающие в России, планируется лишить ряда льгот.