Канберра, , 15:28 — REGNUM Актёры Рассел Кроу и Лиам Хемсворт исполнят главные роли в боевике-триллере Land Of Bad. Об этом 29 апреля пишет Deadline.

Рассел Кроу Eva Rinaldi

В качестве режиссёра картины выступит Уильям Юбэнк. Он также напишет сценарий совместно с Дэвидом Фриджерио. Производство фильма начнётся в сентябре 2022 года в Австралии.

Добавим, что в Land Of Bad Рассел Кроу сыграет пилота беспилотника ВВС, поддерживающего спецоперацию Delta Force на Южных Филиппинах. После провала миссии у него есть 48 часов, чтобы исправить то, что превратилось в дикую спасательную операцию. Хемсворту досталась роль авиадиспетчера, который оказывается в эпицентре операции по эвакуации.

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