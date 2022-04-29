Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В стационарах Ленинградской области на лечении находятся 242 пациента с COVID-19, за минувшие сутки были госпитализированы 13 заболевших, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

В настоящий момент в регионе развёрнуто 315 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. На лечении в стационарах находятся 242 пациента, еще 73 койки (23,17%) свободны.

«На ИВЛ находятся четыре пациента с COVID-19», — уточнили в региональном комздраве.

За минувшие сутки в области зафиксировано 98 (+2 к предыдущему дню) новых случаев инфицирования. Вместе с тем выписан по выздоровлению 151 из ранее заболевших. Зарегистрировано еще два летальных исхода.

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 185 620 местных жителя. Из них выздоровели 180 576 человек. Умер 3471 пациент с ковидом.