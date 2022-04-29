Москва, , 15:27 — REGNUM В России происходит стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ожидания населения в апреле вернулись к уровням середины прошлого года. По данным опросов населения, ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой. То есть люди считают, что цены уже не будут расти так быстро», — заявила Набиуллина.

При этом краткосрочные ценовые ожидания предприятий также снизились, но всё ещё выше своих прошлогодних значений.

«Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означает, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились», — указала она.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта до 14% годовых.