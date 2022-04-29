Эксперт назвал логичной идею запустить «Северный поток — 2»
Москва, 29 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Учитывая сложности, возникающие в Европе с газом в связи с введением против России различного рода санкций, переходом на оплату газа в рублях как ответной меры нашей страны на эти санкции и заморозку российских активов за рубежом и значительным ростом цен на энергоносители на этом фоне, идея запуска «Северного потока — 2» выглядит вполне логичной, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии должны запустить газопровод «Северный поток — 2», если Россия согласится вновь принимать евро за газ, считает лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
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