Москва, 29 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Учитывая сложности, возникающие в Европе с газом в связи с введением против России различного рода санкций, переходом на оплату газа в рублях как ответной меры нашей страны на эти санкции и заморозку российских активов за рубежом и значительным ростом цен на энергоносители на этом фоне, идея запуска «Северного потока — 2» выглядит вполне логичной, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Gazprom.ru Укладка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии

«Во-первых, это покажет заинтересованность Европы, и Германии в частности, в сохранении и развитии экономических и иных отношений с Россией, что, безусловно, важно для восстановления и налаживания дальнейшего сотрудничества.

Во-вторых, позволит сделать поставки российского газа в Европу более стабильными и независимыми. А кроме того, при необходимости «Северный поток — 2» позволит увеличить объемы этих поставок.

И, наконец, такой шаг со стороны европейцев позволит им использовать его в качестве аргумента в свою пользу при обсуждении вопросов оплаты газа и других форм и направлений сотрудничества между нашими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии должны запустить газопровод «Северный поток — 2», если Россия согласится вновь принимать евро за газ, считает лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

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