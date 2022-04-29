Тюмень, 29 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В селе Бокаревка Ишимского района Тюменской области простились с командиром отделения взвода разведки Максимом Алёшиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ишимского района.

Пресс-служба администрации Ишимского района Максим Алёшин

Сержант Максим Алёшин погиб в ходе проведения специальной операции на территории Украины. За проявленное мужество и героизм при выполнении специальной военной операции на Украине он представлен к Ордену Мужества.

«Это тяжелая невосполнимая потеря. Выражаю искренние глубокие соболезнования родным Максима. Нет таких слов, которые могли бы облегчить ваше горе. Светлая память героически погибшему Максиму Алешину. И вечная слава!» — принёс соболезнования родным и близким воина глава Ишимского района Сергей Ломовцев.