Москва, 29 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. На данный момент уже приступил к работе временный поверенный в делах Афганистана в России от правительства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который аккредитован российским МИД. Об этом 29 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит пресс-служба российского МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В прошлом месяце мы выдали официальную аккредитацию кандидату, которого движение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдвинуло на позицию временного поверенного в делах Афганистана в России. Это первый афганский дипломат, назначенный талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) руководством. Он уже приступил к работе», — сказал он.

Также Лавров указал на ряд перспективных сфер сотрудничества между Россией и Афганистаном, таких как сельское хозяйство, энергетика и, с учётом высокого афганского транзитного потенциала, транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал Сами Садат объявил о своей готовности и готовности большого числа бывших афганских солдат и политиков к военным операциям против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).