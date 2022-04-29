Ульяновск, , 15:24 — REGNUM В Ульяновске поддержали в новой редакции программу приватизации на 2022–2024 годы. В числе ключевых изменений – реорганизация двух муниципальных предприятий, которые останутся в собственности города. Об этом сообщается на сайте гордумы.

На заседании гордумы Ульяновска http://ugd.ru/

УМУП БПХ «Русские бани» предложили преобразовать в общество с ограниченной ответственностью. Глава профильного комитета Игорь Крючков сослался на то, что это позволит предприятию «более оперативно решать хозяйственные вопросы».

Также парламентарии поддержали реорганизацию МУП «Ульяновская городская электросеть» («УльГЭС») в акционерное общество. Депутаты заявляют, что это «позволит работать более эффективно, повышать инвестиционную привлекательность» и оптимизировать затраты.

Отмечается, что единственным собственником обоих предприятий останется Ульяновск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске планируют привлечь инвестора для капитального ремонта 23-этажной муниципальной гостиницы «Венец». Она была построена свыше 50 лет назад и требует капитального ремонта. Ранее заявлялось, что гостиница наполнена менее чем на треть.

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