Всеволожск, Ленинградская область, , 15:41 — REGNUM Памятный знак — километровый столб блокадной Дороги жизни в поселке Рахья в Ленинградской области, пострадавший от рук вандалов, восстановили. Об этом сообщили 29 апреля ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Один из столбов Дороги Жизни lenobl. ru

Напомним, повреждения обнаружили сотрудники мемориально-музейного комплекса «Дорога жизни» при контрольном объезде объектов культурного наследия. Хулиганы оторвали от километрового столба у поселка Рахья во Всеволожском районе гипсовые конструкции серпа и молота.

14 апреля следственное управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту повреждения памятного километрового столба на Дороге жизни.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в настоящий момент памятному столбу возвращен первозданный вид.

Читайте ранее в этом сюжете: Повреждение памятного столба на Дороге жизни в Ленобласти: возбуждено дело