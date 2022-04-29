Всеволожск, Ленинградская область, 29 апреля 2022, 15:41 — REGNUM Памятный знак — километровый столб блокадной Дороги жизни в поселке Рахья в Ленинградской области, пострадавший от рук вандалов, восстановили. Об этом сообщили 29 апреля ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.
Напомним, повреждения обнаружили сотрудники мемориально-музейного комплекса «Дорога жизни» при контрольном объезде объектов культурного наследия. Хулиганы оторвали от километрового столба у поселка Рахья во Всеволожском районе гипсовые конструкции серпа и молота.
14 апреля следственное управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту повреждения памятного километрового столба на Дороге жизни.
Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в настоящий момент памятному столбу возвращен первозданный вид.
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