Астрахань, , 15:23 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

29 апреля выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом – столько же было и в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 19 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 112 тыс. 177 человек выписаны после курса лечения, в том числе 43 – за последние сутки.

За весь период скончался 2991 человек. Подтвержден один новый летальный случай.