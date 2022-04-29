Москва, , 15:21 — REGNUM Снижение ключевой ставки до 14% не создаст проинфляционных рисков. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Снижение ключевой ставки будет способствовать структурной перестройке экономики, не создавая проинфляционных рисков», — заявила Набиуллина.

По её словам, инфляционное давление и инфляционные ожидания в России снижаются.

«Это отражает исчерпание ажиотажного спроса населения и укрепление рубля. Последние две недели текущее инфляционное давление стабилизировалось после резкого роста в начале марта. Однако оно продолжает оставаться высоким», — указала она.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта до 14% годовых.