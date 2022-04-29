Москва, , 15:30 — REGNUM Обстановка в Афганистане стала относительно стабильной после того, как страну покинули силы НАТО, а к власти пришло движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 29 апреля.

Он отметил, что новое руководство приложило усилия к тому, чтобы вернуть страну к мирной жизни после долгого конфликта, восстановить нормальную работу экономики, обеспечить правопорядок и безопасность.

«После поспешного бегства оккупационных войск США и НАТО из Кабула в августе 2021 года и последовавшего за этим прихода к власти Движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военно-политическая обстановка в Афганистане относительно стабилизировалась», — говорится в заявлении Лаврова на сайте МИД.

Новые власти с первых же дней подтвердили готовность развивать взаимодействие с Россией, и Москва отвечает взаимностью.

Как сообщало ИА REGNUM, власть в Афганистане перешла к радикальному движению в августе 2021 года после ухода из страны американского военного контингента.

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