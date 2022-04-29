Москва, , 15:18 — REGNUM Банк России снизил ключевую ставку в связи с улучшением инфляционных тенденций. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Решение о повышении ставки до 20% было антикризисной меры. Мы принимали его прежде всего для ограничения рисков финансовой стабильности», — заявила Набиуллина.

«С начала апреля они перестали нарастать. Стабилизация ситуации означает, что мы можем снять с ключевой ставки ту надбавку, которая была необходима для купирования этих рисков. При этом инфляционные тенденции дали нам возможность смягчить политику», — указала она.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта до 14% годовых.