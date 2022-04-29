Кишинёв, 29 апреля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Министерство обороны Молдавии следит за тем, что происходит в Приднестровье. Об этом 29 апреля сообщил журналистам глава минобороны Анатолий Носатый.

Defense.gov Молдавские солдаты

«Сценариев много. Мы анализируем различные ситуации и готовы реагировать организованно, чтобы не допустить какого-либо осложнения ситуации», — сказал Носатый.

На просьбы журналистов рассказать подробней министр ответил, что знает о происходящем в Приднестровье «не больше вашего». Он также признал, что молдавская армия в последние годы не находилась в приоритете у властей.

Напомним, в Приднестровье в последние дни накалилась обстановка. В республике неизвестные с начала недели осуществили четыре теракта. Киевский режим обостряет ситуацию, призывая атаковать ПМР и распространяет фейки. Одновременно с этим приднестровские официальные сайты постоянно подвергаются DDoS-атакам.