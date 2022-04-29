29 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Если мы и дальше будем обещать удары по центрам принятия решений на Украине в ответ на обстрелы и удары по нашей территории и ничего не будем делать, то у США появятся обоснованные сомнения в решимости России нанести ответно-встречный удар ядерным оружием.

Владимир Васильев, , 16:13 — REGNUM На американской авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля 2022 года под руководством министра обороны США Ллойда Остина прошло совещание с участием 40 глав оборонных ведомств стран — членов Североатлантического альянса и стран — партнёров блока. Встреча была посвящена укреплению военного потенциала Украины и долгосрочным потребностям страны в области безопасности.

Ядерное оружие Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что министерство обороны США создало центр управления для координации поставок и «оптимизации доставки» военной помощи Украине (EUCOM Control Center of Ukraine – ECCU) как силами США, так и силами союзников. Он базируется в штаб-квартире Европейского командования Вооружённых сил США в Штутгарте (Германия), руководит им американский контр-адмирал.

Данный центр тесно сотрудничает с Международным координационным центром доноров (International donor coordination center – IDCC), во главе которого стоит британский бригадный генерал. В ECCU, кроме американского персонала, входят сотрудники из пятнадцати других стран. ECCU «также будет управлять сетью из более чем 40 стран-партнёров и союзников», которые участвовали во встрече на базе Рамштайн 26 апреля 2022 года.

Как ранее объявил министр обороны США Ллойд Остин, «эта новая группа союзников» теперь будет собираться раз в месяц. Таким образом, речь идёт о ежемесячных встречах министров обороны 40 стран мира! Данные мероприятия будут проходить под руководством главы Пентагона.

Ллойд Остин

Фактически Вашингтон сделал первые шаги по формированию под своим началом военной коалиции из сорока стран. Костяк нового образования — это страны — члены НАТО, к ним примыкают ещё десять стран — партнёров блока.

В ходе первой встречи в Рамштайне задекларирована главная цель — укрепление военного потенциала Украины и долгосрочных потребностей этой страны в области безопасности. Украина ведёт боевые действия против Российской Федерации. Соответственно, новая коалиция создана против России. При этом она нацелена на решение вопросов военным путём, т. к. будет сосредоточена на поставках не гуманитарной, а военной помощи Украине.

На данной стадии вооружённые силы данной коалиции непосредственно не участвуют в боевых действиях на украинской территории. Ведение боевых действий идёт через прокладку в виде Вооружённых сил Украины и других украинских военизированных формирований. Такая прокси-коалиция получается.

Если говорить о поставках Украине сложной западной техники, то её операторами могут выступать и уже выступают бойцы западных частных военных компаний. Данный подход значительно упрощает решение проблемы переобучения украинского персонала для использования вооружения и боевой техники стран Запада. Привлечение иностранных военных специалистов финансируется в том числе и украинскими олигархами.

Какие выводы?

Новая военная коалиция, условно назовём её «НАТО +», фактически взяла на себя вопросы военной логистики и тылового обеспечения ВСУ до территории Украины. Кроме того, данная коалиция в режиме реального времени поставляет Украине разведывательные данные и стратегического, и оперативного характера.

Военная помощь Украине от США (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Важно обратить внимание на тот факт, что вопрос поставок Украине тяжёлой техники смещается в сторону дальнобойных систем поражения как наземных, так и воздушных целей.

Об этом 28 апреля 2022 года в ходе пресс-конференции с министром обороны Канады Анитой Ананд заявил министр обороны США Ллойд Остин: «Решающими будут средства ведения огня на большую дальность». Он также отметил необходимость поставки дальнобойных средств ПВО, таких как С-300, и им подобных.

При успешной реализации данных планов Вашингтона нынешние ежедневные удары по российским областям, граничащим с Украиной, покажутся нам цветочками.

Таким образом, наблюдается резкое ухудшение международной военно-политической обстановки вокруг российской специальной военной операции на Украине. Многое будет зависеть от действий Вооружённых сил РФ на упреждение возникающих угроз.

Надо также понимать, что американский истеблишмент будет слабо реагировать на шаги России по эскалации на Европейском континенте в силу его географической удалённости от США. Судьба союзников и сателлитов мало беспокоит американскую элиту. Образно говоря, сегодня в роли прокси выступает Украина, завтра эту роль исполнят Польша, страны Прибалтики и Румыния, а послезавтра — Германия.

Только непосредственная угроза со стороны России физическому существованию американского истеблишмента на континентальной части Соединённых Штатов будет иметь эффект и может заставить Америку выйти из прокси-войны на Украине, что обеспечит нашу быструю победу.

Да, и ещё. Ответ на вопрос, почему всё это происходит, в смысле совещание в Рамштайне и вытекающие из него последствия.

Приведу наглядный пример. Если мы и дальше будем обещать удары по центрам принятия решений на Украине в ответ на обстрелы и удары по нашей территории и ничего не будем делать, то у США появятся обоснованные сомнения в решимости России нанести ответно-встречный удар ядерным оружием.

Американцы думают просто и логично: если русские не отвечают на украинские удары обычным оружием по своей территории ударами по центрам принятия решений в Киеве, значит, не ответят и на удар ядерным оружием. Или ответят, но только по Европе. Европа далеко от Америки, и её не жалко. А центры принятия решений находятся в США, отчасти в Британии, но с позиции её очень активных антироссийских действий.

А такие обоснованные сомнения не только побудят Запад ввести свои войска на Украину, но могут придать ему смелости и с точки зрения нанесения России превентивного удара, в том числе и ядерным оружием. Мы своим же поведением их на это провоцируем, т. к. они понимают только язык грубой силы. Один шаг стоит тысячи слов.