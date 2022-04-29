Нью-Дели, , 15:16 — REGNUM Индия продолжит импортировать нефть из разных стран. Включая Россию. Главным критерием для этого останутся собственные интересы страны. Об этом 29 апреля заявил министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури, пишет агентство ANI.

«Мы расположены рядом со странами Персидского залива, такими как Иран, у которых много нефти. У нас сотрудничество в сфере энергетики с Россией, у которой мы покупаем сырую нефть, но общий импорт оттуда не превышает 0,2%», — указал министр.

Он подчеркнул, что Индия открыта для сотрудничества по поставкам нефти, если устраивают условия.

«Мы должны следовать нашим интересам», — подчеркнул Пури.

Местные наблюдатели считают, что таким образом Нью-Дели даёт понять, что не поддастся давлению Запада, призывающего Индию отказаться от взаимодействия с Москвой на фоне кризиса на Украине, и продолжит придерживаться своей нейтральной позиции, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Джереми Уорнер в своей статье для издания The Telegraph заявил, что Индия должна поступиться своими интересами в отношениях с Россией и присоединиться к Западу. Он призвал Нью-Дели отказаться от выгодных контрактов на закупку нефти и вооружений у России, а индийского премьер-министра Нарендру Моди — «окончательно определиться, на чьей он стороне».