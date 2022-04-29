Архангельск, 29 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Архангельске в День Победы прогремит десяти минутный салют. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

lumpi Салют

«В 22 часа начнется 10-минутный салют в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 580 залпов раскрасят небо над Архангельском под единую музыкальную композицию. Архангелогородцы увидят разноцветные пульсирующие «пионы», волны, мерцающие огни – салют будет впечатляющим!», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область отметит День Победы в очном формате. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах.