Луганск, 29 апреля 2022, 15:14 — REGNUM В Луганской Народной Республике в результате обстрела ВСУ жительница Первомайская получила ранение, общее число пострадавших выросло до трех, заявило 29 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ка сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела с применением артиллерии киевскими боевиками Первомайска в Луганской Народной Республике были ранены два мирных жителя.
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