Луганск, 29 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике в результате обстрела ВСУ жительница Первомайская получила ранение, общее число пострадавших выросло до трех, заявило 29 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«По уточненной информации, в результате артиллерийского обстрела н. п. Первомайск получила ранение женщина 1988 г. р. Таким образом, количество жертв обстрела Первомайска возросло до 3-х человек», — говорится в телеграм-канале представительства.

Ка сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела с применением артиллерии киевскими боевиками Первомайска в Луганской Народной Республике были ранены два мирных жителя.

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