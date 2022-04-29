Ташкент, 29 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны в Узбекистане получат по 15 млн сумов (около $1350.) в связи с праздником 9 Мая. Указ об этом подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщил 29 апреля пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Uzb.rs.gov.ru Ташкент. 9 мая 2016

Указом президента установлено единовременное денежное вознаграждение ветеранам войны, узникам концлагерей и тем, кто пережил блокаду Ленинграда. Выплаты произведут накануне 9 мая, написал Асадов в своём телеграм-канале.

В 2021 году такие выплаты составили 12 млн сумов, что соответствует примерно $1100.

Кроме того, с 1 июня в Узбекистане ветераны войны, инвалиды, одинокие пожилые люди будут получать каждый месяц по 270 тыс. сумов ($24) в виде надбавки. Эти деньги предназначены для покупки продуктов питания и предметов гигиены. Ещё 4 млн сумов ($360) будут компенсировать каждый год на покупку одежды.

С 1999 года 9 мая в Узбекистане отмечают День памяти и почестей. В стране проживают около 500 участников Великой Отечественной войны и примерно 10 тыс. работников трудового фронта.

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