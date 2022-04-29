Париж, 29 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Государственная структура, управляющая общественным транспортом Парижа (RATP), решила временно вывести из обращения 149 электробусов после того, как автобус загорелся в 13-м округе Парижа, сообщает Le Parisien.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

По словам пожарных, локализовать возгорание удалось около 9 часов утра. Пожар вспыхнул 29 апреля около 8:15 утра.

Пожар не привел к жертвам, несмотря на интенсивность пламени, а водитель смог выбраться сам. Автобус заканчивал свой маршрут, когда произошел инцидент. Причины происшествия пока не известны.

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