В Уфе в некоторых школах провели экстренную эвакуацию
Уфа, 29 апреля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Экстренную эвакуацию провели в школах в Уфе. Об этом 29 апреля сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.
Скрин фото Дмитрия Денисова «ВКонтакте»
Эвакуация учащихся в калужской школе
По данным журналистов, днем 29 апреля в нескольких школах г. Уфы провели экстренную эвакуацию учеников и сотрудников. В некоторых школах, учащихся отпустили по домам.
Журналисты сообщают, что на электронную почту школ поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. В учебные заведения срочно прибыли оперативные службы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии заподозрили в распространении фейков в отношении ВС России.