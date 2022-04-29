Уфа, 29 апреля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Экстренную эвакуацию провели в школах в Уфе. Об этом 29 апреля сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.

Скрин фото Дмитрия Денисова «ВКонтакте» Эвакуация учащихся в калужской школе

По данным журналистов, днем 29 апреля в нескольких школах г. Уфы провели экстренную эвакуацию учеников и сотрудников. В некоторых школах, учащихся отпустили по домам.

Журналисты сообщают, что на электронную почту школ поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. В учебные заведения срочно прибыли оперативные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии заподозрили в распространении фейков в отношении ВС России.