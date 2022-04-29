СК России расследует обстрел пограничного пункта в Брянской области
Москва, 29 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Факт минометного обстрела пограничного пункта в Брянской области со стороны Украины поручил расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.
Отмечается, что ранее был зафиксирован обстрел из минометов пограничного пункта в поселке Белая Берёзка Брянской области с украинской стороны.
«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела», — говорится в сообщении.
Кроме этого, указывается, что глава СК также поручил дать надлежащую правовую оценку действиям причастных к совершению этого преступления лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кировский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу киевских боевиков.