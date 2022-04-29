Саратов, , 15:12 — REGNUM В Саратовской области активизировались клещи. По данным регионального управления Роспотребнадзора, уже регистрируются первые пострадавшие.

Клещ

По состоянию на 28 апреля с присасыванием клещей в медицинские учреждения области обратились 29 человек, в том числе 13 детей.

Для профилактики инфекций, передающихся клещами, на территории Саратовской области проводятся акарицидные обработки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году первые обращения пострадавших от укусов клещей зарегистрировали в Саратовской области в начале апреля.

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