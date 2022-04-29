Тбилиси, , 18:56 — REGNUM По данным национальной статистической службы Грузии, в 2021 году из страны выехало на постоянное место жительство на 25 000 человек больше, чем въехало, сообщает 29 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Число эмигрантов составило 99 974 человека, что на 34,6% больше, чем в предыдущем году. Число иммигрантов сократилось на 17,8% и составило 74 008 человек.

В 2020 году страну покинули 74 264 человека, а число иммигрантов составило 89 996 человек.

В 2021 году 53,4% иммигрантов и 80,4% эмигрантов являются гражданами Грузии.