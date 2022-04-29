Тбилиси, 29 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. По данным национальной статистической службы Грузии, в 2021 году из страны выехало на постоянное место жительство на 25 000 человек больше, чем въехало, сообщает 29 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

Число эмигрантов составило 99 974 человека, что на 34,6% больше, чем в предыдущем году. Число иммигрантов сократилось на 17,8% и составило 74 008 человек.

В 2020 году страну покинули 74 264 человека, а число иммигрантов составило 89 996 человек.

В 2021 году 53,4% иммигрантов и 80,4% эмигрантов являются гражданами Грузии.