29 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Украинский кризис и введённые Западом санкции против российского энергетического сектора подталкивают ведущие нефтедобывающие компании к поиску новых поставщиков. Европейские компании готовятся к разработке месторождений в Ираке, Алжире, Египте и других странах Арабского мира. Однако удастся ли арабским поставщикам заменить российскую нефть на рынке? С этим вопросом корреспондент ИА REGNUM обратился к эксперту.

Артемий Шарапов, , 17:18 — REGNUM По мере того, как правительства стран ЕС и США ужесточают санкции, введённые против энергетического сектора российской экономики, потребители нефти и газа на Западе всё активнее ищут альтернативных поставщиков. Крупнейшие нефтедобывающие гиганты Европы планируют «заново открыть» для себя регион Ближнего Востока и Северной Африки, а если точнее — те его части, где добыча нефти в настоящее время идёт не так активно. Европейские компании планируют начать разведку, а затем добычу нефти в Иракском Курдистане, в Алжире и в западных регионах Египта.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале апреля 2021 года премьер-министр Италии Марио Драги посетил Алжир с официальным визитом. В ходе поездки между правительствами двух стран был подписан пакет документов по развитию совместных проектов в сфере энергетики. Кроме того, итальянская нефтедобывающая компания ENI заключила соглашение о сотрудничестве с алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach.

Однако ENI решила не останавливаться на Алжире, где добыча нефти и газа активно ведётся на протяжении последних 50 лет. Также в корпорации планируют исследовать новые регионы для добычи нефти, в частности районы Западного Египта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, итальянская компания получила права на разведку нефти в пустынных районах Египта вблизи границы с Ливией.

Добыча нефти ptra

Однако даже форсированная разведка нефти в странах арабского мира пока не позволит Европе полностью отказаться от поставок из России. С таким мнением в интервью ИА REGNUM выступил сотрудник одной из ведущих европейских нефтедобывающих компаний. По мнению эксперта, арабская нефть не сможет заменить российскую из-за особенностей технологий нефтедобычи.

Во-первых, нарастить добычу нефти очень сложно, так как страны ОПЕК заинтересованы в высоких ценах. Главные частные компании, такие как французская Total, вообще в нефть не хотят вкладываться, поскольку это неэкологично. Хотя, если попросят, могут попробовать нарастить добычу, но это очень небыстро.

-Сколько времени может занять разведка новых месторождений? И почему наращивание добычи — небыстрый процесс?

-В нынешних условиях европейские компании могут закупить дополнительно разведывательные лицензии в таких странах, как Египет Алжир и др. Но это зависит от того, станут ли страны-хозяева открывать аукционы по лицензионным участкам. В Египте и на Кипре разведка довольно бодро шла и до этого, Алжир тоже потенциально может быть заинтересован в наращивании добычи. Но здесь есть такой нюанс. Не каждая прорытая скважина — это вот бьющая из земли фонтаном нефть. Для примера: из 10 разведочных скважин, по статистике, выстреливает только одна. От покупки разведочной лицензии до запуска месторождения нужно минимум лет 6. Для примера: в 2011 году на египетском шельфе в Средиземном море было открыто гигантское газовое месторождение «Зор». Итальянская ENI активно ведёт разведку в этом районе, насколько я знаю, ни одна добывающая станция не была запущена в полную мощность. Поэтому они могут активно осваивать арабский мир — почему нет.

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-Однако, если в обозримом будущем Западу удастся заменить поставки российской нефти, допустим — лет через 10, это ведь сильно ударит по российской экономике?

-Рынок нефти и газа — это замкнутая система. Есть квоты по добыче для каждой страны. Соответственно, Европа, вероятно, станет покупать нефть и газ где-то ещё (дороже, сильно неэкологичный, но будет). Это значит, что они будут потреблять ресурсы, изначально предназначенные для других стран, регионов. И логично, что эти другие станут искать, где им покупать теперь — и будут покупать в России. Не могу утверждать на 100%, но я более чем уверен, что покупатель на российскую нефть всегда найдётся.