Асунсьон, 29 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Председатель Сената Парагвая Оскар Саломон заявил 28 апреля, что на грядущей встрече с властями Венесуэлы будет поднят вопрос о возобновлении продаж топлива на парагвайский рынок. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

Сенат Парагвая встретится с четырьмя депутатами из Венесуэлы 3 мая.

«Парагваю необходимо наладить поставки дешёвого топлива. Венесуэла может дать нам такую возможность», — пояснил Саломон.

В январе 2019 года Парагвай принял решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой и отказался признать легитимность власти президента Николаса Мадуро. В 2022 году страна решила изменить своё решение, сославшись на аналогичный поступок США: «Даже США поменяли свою позицию, хотя ранее именно они инициировали нефтяное эмбарго против Венесуэлы, однако сейчас им нужна нефть, и они начали её свободно покупать».