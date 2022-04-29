Ульяновск, , 15:09 — REGNUM В Ульяновской области задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия: у него нашли самодельное оружие и, предположительно, порох. Об этом сообщает УМВД по региону.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемого установили в рамках профилактической операции «Арсенал» в одном из сёл Тереньгульского района. В ведомстве отмечают, что полицейские обнаружили «предмет, схожий с самодельным огнестрельным устройством», и стеклянную банку с сыпучим веществом – предположительно, порохом.

Находки проверят в экспертно-криминалистическом центре УМВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Как пояснил 51-летний задержанный, самодельное устройство ранее изготовил самостоятельно», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновске обнаружили гранату в подвале одного из жилых домов. Взрывотехники установили, что это учебная граната, которая не представляет опасности.

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