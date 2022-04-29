Бухарест, 29 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Румынии зафиксировано несколько случаев кори – инфекционного заболевания, которое до недавнего времени в этой стране считалось побежденным. Об этом 29 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul со ссылкой на источник.

Ru.wikipedia.org Вирус кори под электронным микроскопом

Общее число заболевших граждан не уточняется. По словам медиков, наиболее уязвимыми для указанной болезни являются дети в возрасте до 10 лет. При этом абсолютное большинство жителей Румынии не проходили соответствующую вакцинацию.

В этой связи представители министерства здравоохранения страны обратились к правительству с призывом выделить дополнительные бюджетные средства на закупку необходимых медикаментов.